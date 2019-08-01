Вставьте паспорт, получите 365% годовых. Казахские автоматы начали выдавать в Петербурге микрозаймы «без человеческого фактора»

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на появившиеся в торговых центрах и продуктовых магазинах Петербурга необычные терминалы. Они манят получить микрозаём от 500 рублей, нужно лишь 30 секунд и паспорт. Технология удивляет даже бывалых банкиров.

Автоматы и программное обеспечение – из Казахстана. Владелец проекта тоже. Его клиенты – таксисты и простые работяги. По всей Северной столице работает 13 терминалов, развитие сети сдерживает большой процент невозврата.

На минималистичном сайте компании только плюсы: «...не нужно идти в банк, стоять в очереди, разговаривать с менеджером и испытывать неловкость», «процесс получения денег у нас на 100% автоматизирован», «необходимо всего лишь вставить в аппарат ваш паспорт и в течение 30 секунд положить наличные себе в карман». А еще написано, что «у аппарата отсутствует человеческий фактор» и «он не оформит на вас кредит по копиям ваших документов, без вашего ведома, ведь у него не может быть алчности».

Указано, что услуги оказывает микрокредитная организация ООО «МКК "Локальный заём"», созданная в апреле 2018 года. Она зарегистрирована в Петербурге, в бизнес-центре на Шаумяна, и с сентября 2018 года входит в государственный реестр микрофинансовых организаций, выложенный на сайте ЦБ. Владелец компании – Владимир Николаевич Радостовец из Казахстана.

Известный в республике государственный и общественный деятель Николай Радостовец – экс-министр труда и социальной защиты населения Казахстана в администрации Нурсултана Назарбаева, согласно Википедии, как раз имеет сына Владимира.

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Можно на сайте рассчитать микрозаём онлайн – доступны суммы от 500 рублей до 21 тысячи, на срок от 10 до 21 дня под 1% в день. Генеральный директор компании Ярослав Печкин уточнил «Фонтанке», что в первый раз можно получить лишь около 10 тысяч, и одобрение займёт не 30 секунд, а пару минут. При некоторой регулярности обращений можно получить и больше, и быстрее. Но в среднем в автомате петербуржцы берут по 2000 рублей за раз.

Фото: "Фонтанка.ру"

«Целевая аудитория – это люди, которым надо взять короткие деньги на короткий срок достаточно быстро. У нас очень много таксистов-водителей, много заводчан. То есть люди, у которых нет времени заполнять какие-то бумажки, им надо просто подойти, взять деньги и уйти. Студентов практически нет, те, кто получает займы онлайн, – другая аудитория», – рассказал Печкин.

Сеть автоматов запустилась в декабре прошлого года. Технологии и сами терминалы из Казахстана. Конкурентов в Петербурге гендиректор не видит, но и расширяться дальше 13 устройств пока не планирует – мешает большой процент невозврата.

Опасения, что микрозаём можно получить по чужому паспорту без ведома его владельца, в компании отвергают, однако сомнения все равно остаются после объяснений о сложностях бизнеса.

«Есть люди, которые приносят левые паспорта, аферисты, бывает, что получают по 500 рублей и исчезают. Невозврат, конечно, не 80%, но все равно не успокаивающий нас», – отметил руководитель.

Церемониться с должниками никто не будет. На сайте компании можно узнать, что если заёмщик не расплатится в срок, ему придется уплачивать пеню – 20% годовых от непогашенной части суммы основного долга. Это звучит не очень страшно, но при этом продолжат капать проценты – те самые 365% в год.

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Также компания может передать право взыскания задолженности, процентов, пеней, убытков, коллекторам – ООО «АФПБ». А в согласии на обработку персональных данных прописано, что клиент разрешает, чтобы ему передавали сообщения по электронной почте, смс и иными путями до 10 раз в сутки, устраивали с ним личные встречи не более 20 раз и звонили до 70 раз в неделю.

Ренессанс терминалов

Сама идея кредитоматов не нова. Еще перед кризисом 2014 года о масштабном проекте по выдаче микрозаймов через терминалы заявлял бизнесмен Владислав Лапин из Татарстана. Его фирма RC Group привезла устройства в 12 городов Сибири, Урала, Поволжья и расставила по торговым центрам. Петербургу обещали 60 терминалов в мае 2013-го. Но уже в 2015 году в интервью «Коммерсанту» Владислав Лапин жаловался, что доля невозврата достигала 80%, и компания сократила сеть терминалов в миллионниках до четырех городов, планировала вообще уйти с финансового рынка. Связаться с ним «Фонтанке» не удалось.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что «ренессанс» кредитоматов связан с усилением надзорного контроля над сектором МФО и ограничением процентных ставок на этом рынке. «Фонтанка» о них писала.

«По всей видимости, некоторые МФО пошли по пути сокращения издержек на офлайн-сеть, избрав в качестве альтернативы кредитоматы, избавляющие организацию от расходов на ремонт и покупку мебели, оплату труда персонала, рекламу офиса и так далее», – считает он.

«В условиях таких ограничений для МФО единственным возможным вариантом поддержания привычных уровней доходов является увеличение физических объемов выдачи кредитов. Так что кредитоматы тут оказываются более чем востребованными», – отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По словам эксперта, для многих клиентов МФО такой канал получения займа, не связанный с личным общением с сотрудниками, действительно более комфортный с психологической точки зрения. В основном «клиенты» этих машин – люди с низкими доходами и платежеспособностью, многим из которых до этого уже отказали в банковских кредитах; нередко это те, кому необходим короткий заём, «дотянуть» до зарплаты.

В большинстве случаев это люди с низкой финансовой грамотностью, и в результате кажущаяся доступность и скорость получения денег в кредитоматах для многих из них оборачивается кратной переплатой или формированием безнадежной задолженности перед микрофинансовой организацией.

«Заём выдается под, казалось бы, небольшой процент – всего 1% в день. Однако если перевести эту сумму в годовые, то получится уже 365% годовых. Немыслимая доходность для, скажем, классических кредитных учреждений, облигаций или иных финансовых инструментов с высоким уровнем надежности. Конечно, есть те, кто не в состоянии вернуть долг вовремя и попадает в результате на штрафы и пени. И для таких МФО это тоже одна из статей заработка», – резюмировал Коренев.

На этом фоне быстрыми темпами растет закредитованность населения, которая грозит перерасти в проблему национального уровня. К 2021 году может сложиться ситуация, когда многие заемщики не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, которые, в свою очередь, ограничат выдачу новых займов. Это может стоить стране 3% ВВП, заявил в июле глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»