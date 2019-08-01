Забыла, что во Франции. Британка устроила ДТП «в гостях», перепутав полосы движения

Автомобилистка из Великобритании устроила ДТП во Франции. Женщина перепутала полосы движения и столкнулась с фургоном.

ДТП произошло в коммуне Манзак-сюр-Верн департамента Дордонь около пяти утра 31 июля, сообщает 1 августа France Bleu. Британка совершила разворот, но, видимо, забыв, что во Франции правостороннее движение, поехала по левой стороне и столкнулась с фургоном.

В результате водитель фургона получил легкие травмы. На всякий случай его доставили в больницу для проверки состояния.

В Великобритании, в отличие от других стран Европы, движение левостороннее. Законодательно норма ездить по левой стороне в стране была закреплена в 1756 году. Под британским влиянием левостороннее движение закрепилось и в ее колониях и поэтому было принято, в частности, в Индии, Пакистане и Австралии, хотя в большинстве стран мира действует правостороннее.