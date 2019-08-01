Сибиряка задержали при попытке через Белоруссию попасть в ЕС. Он хотел найти «лучшие условия жизни»

Житель Тюмени решил изменить свою судьбу, попробовав прорваться в Европейский союз через белорусско-польскую границу. Мечту о жизни в Старом Свете не дали исполнить пограничники соседней республики.

«30 июля в пункте пропуска «Буг» пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу на грузовом поезде. Пограничный наряд, осматривая грузовой состав сообщением «Брест – Малашевичи», обнаружил неизвестного. Мужчина спрятался под вагоном и выжидал, пока поезд начнет движение, чтобы незаметно на него забраться», – рассказала 1 августа на своем сайте пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.

В новую жизнь россиянин взял только «паспорт и сменные вещи». Он не стал скрывать, что его целью был «поиск лучших условий жизни в странах Евросоюза».

Жителя Тюмени решили привлечь к ответственности за «незаконное пересечение границы и нарушение режима в пункте пропуска».

«Ему грозят штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет», – уточнили в белорусском госпогранкомитете.