Вертолёт МЧС вылетел из Петербурга на поиски пропавших в Белом море туристов

Вертолёт со спасателями вылетел на поиски пропавших в Белом море петербургских байдарочников. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карелии.

Туристов попробуют найти на архипелаге маленьких островов. Есть предположение, что они могут находиться именно там.

«В данный момент из Санкт-Петербурга на место происшествия на поиски туристов направлена авиация МЧС России, вертолёт МИ-8. Поиски на воде затруднены из-за высоких волн в районе данных островов размерами от 1,5 до 2 метров и сильной ветровой нагрузки», – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, группа туристов из Северной столицы, отправившихся в водный поход на байдарках по островам в Белом море, перестала выходить на связь. Родственники обратились в МЧС Карелии за помощью 1 августа. Десять человек, в том числе 15-летний подросток, путешествовали на пяти байдарках. Группа в МЧС не зарегистрировалась. В последний раз туристов видели 24 июля в районе острова Бережной Борщевец, конечной точкой маршрута должен был стать Кондостров — 29-го числа. Именно туда и направляется вертолёт спасателей. Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды и сильного ветра поиски пропавших невозможны.