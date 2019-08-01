Смольный добавил на ремонт дорог в 2019 году еще 1,8 миллиарда. Этого хватит на 11 адресов

Дирекция транспортного строительства Петербурга проводит два аукциона: учреждение ищет подрядчиков, которые готовы взяться за ремонт дорог в северных и южных районах города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За ремонт 5 адресов в северных районах города дирекция готова заплатить 854 млн рублей. В списке участки проспекта Энгельса от Новосильцевского переулка до Северного проспекта, улицы Оптиков от Планерной до Шуваловского проспекта, проспекта Непокоренных от площади Мужества до Меншиковского проспекта, Северного проспекта между улицами Вавилова и Руставели, а также Северная площадь.

На южные районы города чиновники готовы выделить чуть больше – 961 млн рублей. Здесь планируется ремонт дорог по 6 адресам. Целиком отремонтируют проспект Народного Ополчения и Шлиссельбургский проспект, также в списке есть участки набережной Обводного канала от Московского до Царскосельского ж/д моста, Малой Балканской улицы от Димитрова до Карпатской, Днепропетровской улицы от Обводного канала до Расстанной и Касимовской улицы от Камчатской до Грузинской.

Будущему подрядчику придется поменять покрытие, причем не только на дороге, но и на тротуаре. Где-то необходимо обновить плитку, в других местах придется перебрать бортовой камень. Нельзя забывать и про люки с разметкой. Наконец, победителю предстоит убрать за собой, восстановив благоустройство. По обоим закупкам для будущего подрядчика в качестве дедлайна установлено 15 ноября 2020 года. Заявки на участие дирекция принимает до 20 августа, определить счастливых обладателей бюджетных сотен миллионов планируется 26 августа.

«Фонтанка» рассказывала о том, как чиновникам удалось найти дополнительные деньги для свежих адресов ремонта дорог: донорами стали развязка на «Экспофорум», объекты компании «Пилон» и перенесенное строительство Южной магистрали. Количество высвободившихся денег – 2,4 млрд рублей. Еще 600 млн рублей может быть направленно на ремонт Выборгского шоссе. Напомним, что к настоящему времени Смольный уже распределил порядка 5 млрд рублей на обновление асфальта в Петербурге.