Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».

В секции №3 на выбор покупателей представлены студии 23-24 кв. м, популярные планировки «евро» 34-35 кв. м, а также просторные 3 евро. Высота дома от 2-24 этажей. Из окон квартир на верхних этажах открываются виды на парк и Финский залив, на первом этаже расположатся коммерческие помещения.

Всего в составе 4 очереди проекта будет возведено семь секций (№1-7) высотой 11-24 этажа на 2064 квартиры. Общая площадь жилья составит 62 445 кв. м. Есть возможность приобрести квартиру как с полной отделкой от застройщика, так и с качественной подготовкой под чистовую отделку.

«Полис на Комендантском» – экокварталы для тех, кто мечтал о жизни на природе с городским комфортом. Комплекс возводится неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком. Проект реализуется с применением экотехнологий: внедрение современной энергосберегающей системы освещения с применением датчиков движения, экоматериалы в отделке холлов.

На территории комплекса будет создан безопасный детский веревочный парк, экогородки для детей, выполненные по индивидуальному проекту, зона активити для взрослых, а также собственный эко парк с всесезонными деревьями. В рамках проекта будет построена социальная инфраструктура: 3 детских сада и школа на 550 мест. Необходимые коммерческие помещения расположатся на первых этажах. Для жильцов будет возведен отдельно стоящий паркинг на 2010 автомобилей. Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2021 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/