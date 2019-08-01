Войны не будет, но будет такая борьба за мир… Кто прошел муниципальное сито в Петербурге

Кандидаты в муниципальные депутаты, которые до сих пор боролись с избиркомами за право поучаствовать в выборах, приступают к более благодарному занятию: борьбе друг с другом за голоса горожан. Дошли до этого этапа, впрочем, не все. «Фонтанка» подводит промежуточные итоги активной работы избиркомов по отсеву кандидатов.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

В ближайшие два дня петербургский избирком рассмотрит последние жалобы кандидатов в муниципальные депутаты, которых не допустили до выборов. Их число, по оценке ЦИКа, «превышает все возможные пределы». Тем не менее уже сейчас понятно, что кампания будет более конкурентной, чем пять лет назад: на каждый депутатский мандат уже претендуют 3,4 человека.

«Петербургу объявили войну», – сообщила полгода назад внутриполитический вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева на конференции «Единой России», рассказывая о том, что в муниципальной кампании активно участвовать собралась оппозиция. «Но я считаю, что войны никакой не будет. Те, кто не знает города, не знает жизни петербуржцев, их чаяний и требований, не могут стать муниципальными депутатами, – заверила она единороссов. – И именно вы, работая на земле, можете оказать влияние на конечный результат кампании».

На земле силы врага встретили на подходе, и многие оппозиционные кандидаты пали, не успев дойти до поля боя. Петербургский избирком на этой неделе рассмотрит последние жалобы: всего за полтора месяца кандидаты попросили признать незаконными 750 решений муниципальных комиссий о недопуске до выборов. Число жалоб, по оценке зампреда Центризбиркома Николая Булаева, «превышает все возможные пределы». Пока рассмотрено около 500 жалоб, и две трети из них удовлетворены. Это значит, что около трехсот раз муниципальные комиссии в Петербурге незаконно отказали кандидатам в регистрации.

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Самые большие потери в муниципальной битве понесла партия «Яблоко». В итоге ей пока удалось зарегистрировать кандидатами 62% своих людей: из 573 выдвиженцев в выборах примут участие 354. Больше всего людей «Яблоко» потеряло в Петроградском районе – там зарегистрироваться не удалось ни одному из выдвинутых партией кандидатов, и петербургский избирком позицию муниципалитетов поддержал. Правда, накануне на эту ситуацию обратила внимание Центральная избирательная комиссия, назвав недопуск двоих яблочников до выборов в Петроградском районе незаконным и потребовав их зарегистрировать, так что не исключено, что на подконтрольной, как считается, спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову территории у единороссов все же прибавится конкурентов. Много яблочников пало и в Московском районе, в муниципалитетах, подконтрольных лидеру фракции «Единой России» в петербургском Заксобрании Александру Тетердинко.

На втором месте КПРФ: избиркомы зарегистрировали 73% выдвинутых партией людей (425 из 581).

Команда Партии роста после «регистрационного фильтра» сохранилась на 86% (243 из 281). Основной упор эта партия делает на Фрунзенский район – именно там живут избиратели Оксаны Дмитриевой, лидера фракции Партии роста в петербургском Заксобрании, чьи голоса в прошлом несколько раз приносили ей мандат депутата Госдумы. И именно во Фрунзенском районе Партия роста столкнулась с самыми серьезными трудностями: 25 кандидатов в муниципалитетах «Балканский» и № 75 оказались зарегистрированными только накануне, после полутора месяцев проволочек. Петербургский лидер Партии роста Павел Швец сложности с регистрацией объясняет влиянием на избиркомы депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова, который три года назад склонил избирателей Оксаны Дмитриевой на свою сторону.

ЛДПР зарегистрировала 81% своих выдвиженцев (508 из 631). «Справедливая Россия» – 90% (521 из 579).

Но самым стойким, как и прогнозировала Любовь Совершаева, оказалось войско «Единой России». Оно подошло к началу агитационного периода почти без потерь: регистрацию получили 99% человек, выдвинутых партией. Из 1493 выдвиженцев до выборов допустили всех, кроме четырех.

Однако многие действующие муниципальные депутаты (а абсолютное большинство из них – представители партии власти) пошли на выборы без поддержки «Единой России». Кто-то из-за конфликта с руководством, кто-то из-за падающего рейтинга партии. Поэтому самовыдвиженцами в этой избирательной кампании оказались и сторонники власти, и оппозиционеры – поддержанные, например, штабом Алексея Навального. Кандидатов, выдвинувшихся самостоятельно, больше всего – 2677 человек. Из них до выборов допущено только 1705 человек – 64%.

В штабе Навального, по промежуточным итогам, добились регистрации 460 кандидатов, не допустили до выборов 133 человека (это не только самовыдвиженцы, но и партийные кандидаты, поддержанные штабом).

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Многие кандидаты сумели зарегистрироваться на выборах только после того, как в процесс вмешалась петербургская избирательная комиссия.

Среди тех избиркомов, чьи отказы в регистрации на уровне города были признаны незаконными, лидируют муниципалитеты Центрального района.

Петербургская комиссия отменила 34 решения избиркома «Литейного округа», 27 решений – «Смольнинского», 23 решения – «Владимирского округа», и 18 решений – «Лиговки-Ямской». Избирком муниципалитета «Московская застава» (Московский район) незаконно, по мнению петербургской комиссии, не допустил до выборов 22 кандидатов. В «Академическом» (Калининский район) горизбирком отменил 18 решений об отказе в регистрации. Во Фрунзенском районе 15 незаконных, с точки зрения городской комиссии, решений принял избирком «Георгиевского», еще 25 – избиркомы в «Балканском» и муниципалитете № 75. Замыкает рейтинг Выборгский район: в «Сампсониевском» петербургская комиссия признала незаконными 15 отказов в регистрации, в «Сосновском» – 10. В этом списке нет тех муниципальных избиркомов, чьи решения об отказе в регистрации кандидаты оспаривают безуспешно. Это муниципалитеты Петроградского и Московского районов. «Фонтанка» подробно писала о том, почему возникли проблемы именно на этих территориях: муниципалитеты там подконтрольны конкретным депутатам Заксобрания и Госдумы или чиновникам, а в некоторых районах ситуация усугубляется внутриэлитными конфликтами.

Несмотря на многочисленные потери в оппозиционных командах, уже можно сказать: предстоящие муниципальные выборы будут более конкурентными, чем прошлые. В среднем, по промежуточным данным, на один мандат (всего борьба идет за 1560 депутатских мест) претендуют 3,4 человека. Избиркомы, отсеяв часть людей, намеренных баллотироваться, сократили конкурс в полтора раза: изначально в депутаты выдвинулись 7017 человек, но регистрацию прошли только 5325. Более высокий, чем пять лет назад, конкурс на одно депутатское место – это заслуга самих горожан: число выдвинувшихся на выборы увеличилось на 36%. При этом в процентном соотношении число кандидатов, которые прошли «регистрационный фильтр», по сравнению с прошлыми выборами увеличилось всего на несколько пунктов.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»