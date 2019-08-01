Смерть на первом свидании. Новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге арестован

В Петербурге под стражу заключен 28-летний Алексей Волнянко, заподозренный в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Они не были знакомы до роковой ночи.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 1 августа меру пресечения Волнянко в Октябрьском суде избирали за закрытыми дверями. На конспирации настоял следователь по особо важным делам ГСУ СК Петербурга Денис Крапиневич, с 22 июля расследующий убийство Григорьевой.

По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, следствие заявляет, что Волнянко написал чистосердечное признание. Якобы он подтвердил свое присутствие в ночь на 21 июля на Пулковской улице и авторство восьми ножевых ударов в голову и тело Григорьевой. Ранее он потерпевшую не встречал.

Алексей Волнянко заключен под стражу по 21 сентября 2019 года. В СИЗО также находится Даврон Мухамедов, которого следствие ошибочно заподозрило в убийстве Григорьевой.