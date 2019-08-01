Стали известны все города России, которые примут волейбольный чемпионат мира

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала полный список городов – участников чемпионата мира по волейболу 2022 года. К предыдущим восьми городам присоединились Ярославль и Кемерово.

Ранее были названы Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

ЧМ-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. В нем примут участие 24 сильнейшие сборные мира.

Мужские чемпионаты мира проводятся с 1949 года, женские — с 1952-го. СССР проводил мировое первенство среди мужских команд дважды (1952, 1962), среди женских — трижды (1952, 1962, 1978). Россия ни разу в своей истории не принимала чемпионаты мира по волейболу. Сборная СССР шесть раз выигрывала золотые медали мужского чемпионата мира и пять раз женского. Сборная России дважды выигрывала женский турнир и ни разу — мужской.