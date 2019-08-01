«Это план, но мы идём к нему». Рогозин пообещал Путину увеличить выручку Роскосмоса в 2019 году

До 444 млрд рублей вырастет в 2019 году консолидированная выручка Роскосмоса. В прошлом году она составляла 352 млрд рублей. Таким образом показатель должен вырасти на 26,1%. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время своего доклада президенту России Владимиру Путину.

«Это план, но мы идем к нему. То есть мы понимаем, что по контрактам мы выходим именно на эту цифру», – добавил Рогозин.

По словам руководителя госкорпорации, у Роскосмоса «в пять раз увеличится чистая консолидированная прибыль». Рогозин признаёт, что это немного, «но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то можно сказать, что это существенный показатель», – указал он.

«Два года назад в минусе были вообще», – напомнил Путин.

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Напомним, Дмитрий Рогозин встретился с президентом сегодня, 1 августа. Рассказывая о достижениях Роскосмоса, глава госкорпорации познакомил гаранта с роботом Фёдором, который вскоре отправится на МКС помогать космонавтам.