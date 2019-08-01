Прокуратура Грузии проверит уволенного руководителя грузинского телеканала, где обматерили Путина

Экс-руководитель телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия, которого уволили в середине июля после его высказываний и обращения Георгия Габунии к президенту России, вызван на допрос в прокуратуру республики из-за заявлений о финансовых нарушениях и злоупотреблениях.

«В ходе продолжающегося расследования дела о незаконном присвоении власти, незаконном присвоении крупных денежных сумм, принадлежащих телерадиокомпании «Рустави-2» <...> бывший директор Николоз Гварамия вызван на допрос», – сообщается 1 августа в заявлении на сайте грузинской прокуратуры.

Ведомство начало проверку после того, как совладелица телекомпании Нино Нижарадзе в середине июля обвинила Гварамию в финансовых махинациях. Нижарадзе потребовала расследования сделок, которые бывший руководитель «Рустави 2» мог заключать в ущерб компании.

Адвокаты Гварамии считают, что за иском стоят власти.