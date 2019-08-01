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Прокуратура Грузии проверит уволенного руководителя грузинского телеканала, где обматерили Путина
Экс-руководитель телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия, которого уволили в середине июля после его высказываний и обращения Георгия Габунии к президенту России, вызван на допрос в прокуратуру республики из-за заявлений о финансовых нарушениях и злоупотреблениях.
«В ходе продолжающегося расследования дела о незаконном присвоении власти, незаконном присвоении крупных денежных сумм, принадлежащих телерадиокомпании «Рустави-2» <...> бывший директор Николоз Гварамия вызван на допрос», – сообщается 1 августа в заявлении на сайте грузинской прокуратуры.
Ведомство начало проверку после того, как совладелица телекомпании Нино Нижарадзе в середине июля обвинила Гварамию в финансовых махинациях. Нижарадзе потребовала расследования сделок, которые бывший руководитель «Рустави 2» мог заключать в ущерб компании.
Адвокаты Гварамии считают, что за иском стоят власти.
Справка:
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили в том числе президент и премьер Грузии.