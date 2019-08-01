Шерлок Холмс, реклама и велосипедисты перекроют движение транспорта в Петербурге

В центре Петербурга в начале августа будут перекрывать движение транспорта из-за съемок рекламы и фильма. В Курортном районе автомобилистов потеснят велосипедисты, информирует 1 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Съемки рекламного ролика «Элика», которые проведет ООО «Агентство стратегических коммуникаций», изменят схему движения и парковки на Конюшенной площади. С 00:00 3 августа до 24:00 10 августа там будет запрещена остановка, а с 00:00 7 августа до 24:00 10-го – перекрыто движение.

Во вторник, 6 августа, с 7:00 до 20:00 перекроют движение по нечетной стороне набережной Фонтанки, от Инженерной улицы до набережной Мойки, на площади Белинского у дома 3 и на Замковой улице. ООО «Лайм Студио» будет снимать художественный фильм «Шерлок Холмс в России».

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В Курортном районе города пройдут соревнования по велосипедному спорту, организованные ГБУ СШОР им. В. Коренькова. В связи с этим движение будут перекрывать: