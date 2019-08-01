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Город
01.08.2019 15:14
Печать

Шерлок Холмс, реклама и велосипедисты перекроют движение транспорта в Петербурге

В центре Петербурга в начале августа будут перекрывать движение транспорта из-за съемок рекламы и фильма. В Курортном районе автомобилистов потеснят велосипедисты, информирует 1 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Съемки рекламного ролика «Элика», которые проведет ООО «Агентство стратегических коммуникаций», изменят схему движения и парковки на Конюшенной площади. С 00:00 3 августа до 24:00 10 августа там будет запрещена остановка, а с 00:00 7 августа до 24:00 10-го – перекрыто движение.

Во вторник, 6 августа, с 7:00 до 20:00 перекроют движение по нечетной стороне набережной Фонтанки, от Инженерной улицы до набережной Мойки, на площади Белинского у дома 3 и на Замковой улице. ООО «Лайм Студио» будет снимать художественный фильм «Шерлок Холмс в России».

КРТИ Петербурга

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В Курортном районе города пройдут соревнования по велосипедному спорту, организованные ГБУ СШОР им. В. Коренькова. В связи с этим движение будут перекрывать:

 

  • 5 августа с 15:30 до 18:30 – на Морской улице от Курортной улицы до улицы Лейтенантов, улице Лейтенантов от Морской улицы до Кавалерийской, Кавалерийской улице от улицы Лейтенантов до Большого проспекта, Большом проспекте от Кавалерийской улицы до Горной, Горной улице от Большого проспекта до Курортной улицы и на Курортной улице от Горной улицы до Морской;
  • 6, 7, 9 и 10 августа с 10:30 до 13:30 – на Левашовском шоссе от въезда к садоводству «Ветеран» на 2-м километре до подъезда к дому 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе на 8-м километре.

 

Шерлок Холмс, реклама и велосипедисты перекроют движение транспорта в Петербурге

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