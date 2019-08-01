Владимиру Путину рассказали о Фёдоре, который полетит на МКС в августе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин познакомил Владимира Путина с Фёдором, который 22 августа отправится на МКС. Речь идет об антропоморфном роботе, чья цель – помогать экипажу. Об этом 1 августа сообщает сайт президента России.

Руководитель госкорпорации рассказал главе государства, что работа над Фёдором велась с 2012 года. Робота сделали по заказу Фонда перспективных исследований.

«У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется «космический робот», у него сокращённое название «Фёдор», – это расшифровывается, это аббревиатура [FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research]», – объяснил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полётами. Планы на Фёдора большие – Рогозин надеется, что в будущем робот сможет помогать и в освоении дальнего космоса.