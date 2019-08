Трамп вновь раскритиковал Федеральный резерв США

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении базовой ставки. Он написал в Twitter, что оно недостаточное.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place – no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!