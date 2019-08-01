Трамп вновь раскритиковал Федеральный резерв США

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении базовой ставки. Он написал в Twitter, что оно недостаточное.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place – no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Juli 2019

«Как обычно, Пауэлл нас подвел, но, по крайней мере, он прекращает количественное ужесточение, которое и не нужно было начинать первым делом — ведь инфляции нет», — заключил президент. Также Трамп назвал решение ФРС разочарованием и предположил, что рынок хотел услышать «о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира».

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«В любом случае мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить», — подытожил президент. Ранее Трамп часто критиковал ФРС США на сохранение или повышение ключевой ставки.

31 июля Федрезерв США снизил базовую ставку, впервые за последние десять лет. Новое целевое значение ставки установлено на уровне 2 – 2,25 процента годовых.