Средний балл ЕГЭ при поступлении в МГИМО приблизился к 100. В СПбГУ подали документы более тысячи 100-балльников

Ректор столичного МГИМО Анатолий Торкунов рассказал, что средний балл по ЕГЭ поступивших в этом году «серьезно поднялся». Теперь он выше 96.

«Мы обратили внимание на то, что серьезно поднялся балл ЕГЭ у тех, кто поступает на бакалавриат. Средний балл ЕГЭ на бюджет – 96,2 балла. Это рост на 1 балл по сравнению с прошлым годом. Средний балл при зачислении на договор составляет 84 балла», – цитирует 1 августа заявление Торкунова ТАСС.

При этом, по словам ректора, не всегда высокий балл «соответствует уровню знания даже школьной программы».

В СПбГУ «Фонтанке» рассказали, что прием абитуриентов пока не закончен, а средний конкурс на бюджет достиг уже восьми человек на место. Средний балл по ЕГЭ пока не известен, однако в СПбГУ этот показатель растет из год в год. Так, в 2018 году был установлен рекорд в 91,7 балла. Ранее этот показатель едва превышал 90 баллов.

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В 2019-м в СПбГУ подали документы 1422 абитуриента, у которых хотя бы по одному предмету 100 баллов.

в 2019 году сразу три школьника из Санкт-Петербурга сдали по три государственных экзамена на максимум. Такое количество 300-балльников в Северной столице фиксируют впервые. Всего в России в этом году только 30 человек из 780 тысяч в ходе основного периода смогли получить по 300 баллов на ЕГЭ.

В настоящий момент в Петербурге подводят первые итоги приемной кампании. По данным комитета по науке и высшей школе, количество бюджетных мест в вузах города (27 тысяч) в 2019 году превысило количество выпускников школ (25,4 тысячи). При этом более 60% поступивших в петербургские вузы – иногородние.