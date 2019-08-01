Временная администрация МБСПб пытается вернуть 627 млн рублей, выданных на расширение ТРК на Комендантском, построенного Михаилом Боярским

АО «Банк МБСПб» в июле 2019 года подал иск к ООО «Интерлизингстрой» на 627 млн рублей. Эта компания, которую временная администрация банка из Агентства страхования вкладов связывает с бывшими топ-менеджерами банка, занималась строительством ТРК «Модный променад» на Комендантском проспекте в Петербурге.

Иск к «Интерлизингстрою» – часть борьбы АВС за возвращение денег потерпевшего крах Международного банка Санкт-Петербурга. В начале года Центробанк заявил, что нашел признаки вывода активов из банка.

Ранее временная администрация пыталась оспорить заключение кредитного договора МБСПб и ООО «Интерлизингстрой», подписанного в 2017 году. Временных управляющих смущала процентная ставка — 0,1% годовых и то, что в числе акционеров «Интерлизингстроя» числилась Светлана Минеева, на тот момент член совета директоров МБСПб. Эти претензии рассматривались в рамках банкротного дела банка. Тогда, весной 2019 года судью эти доводы не впечатлили, и договор остался в силе.

Согласно Росреестру, «Интерлизингстрою» с 2007 года принадлежит несколько помещений общей площадью более 7 тыс. м2 на цокольном, первом и втором этажах в ТРК «Модный променад» на Комендантском, 9. Он получил их в собственность по договору инвестирования, проектирования и строительства сразу после возведения комплекса, следует из текста одного из судебных документов. При этом с момента основания в 1999 году и до 2011 года компания по очереди принадлежала члену совета директоров МБСПб Александру Зуеву, а также владельцам банка Сергею и Татьяне Бажановым. Затем контроль перешел к офшорной фирме на Британских Виргинских островах, а 1% остался у Светланы Минеевой, также члену совета директоров банка.

Реклама



Судя по цифрам бухгалтерского баланса «Интерлизингстроя», к тому времени, как ТРК на Комендантском достраивался в 2008 году, стоимость объектов незавершенного строительства оценивалась в 1,1 млрд рублей. Первый кредит на его строительство был выдан МБСПб еще в 2006 году. В конце 2017 года помещения в «Модном променаде», принадлежащие «Интерлизингстрою», в очередной раз были перезаложены по кредиту на 625 млн рублей по ставке 0,01% годовых. Согласно договору, вернуть деньги необходимо было к апрелю 2019 года.

ТЦ «Модный променад» был открыт в 2007 году, его стоимость тогда оценивалась в $25 млн. Непосредственное отношение к нему имел артист Михаил Боярский: ему в свое время на 100% принадлежало ООО «СИМЛ» (оператор ТРК). В дальнейшем «Модный променад» перешел во владение семьи предпринимателя Гумера Шарафутдинова.