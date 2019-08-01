«Зенит» второй год подряд приносит убытки

Футбольный клуб «Зенит» оказался единственным клубом из призовой тройки сезона 2018/19, чьи финансовые показатели за 2018 год показали отрицательный результат. По данным системы «СПАРК Интерфакс», петербуржцы закончили прошлый год с убытком -в 14,9 млн рублей.

Тем не менее по сравнению с 2017-м убытки значительно сократились: два года «Зенит» ушел в минус на 1,7 млрд рублей. Также выросла выручка сине-бело-голубых: с 9,7 млрд рублей в 2017-м до 11,5 млрд в 2018-м.

Серебряный призер чемпионата 2018/19 «Локомотив» показал в 2018 году прибыль 695 млн рублей при выручке 4,7 млрд. У обладателя бронзовых медалей «Краснодара» прибыль составила 1,2 млн рублей, а выручка – 2,5 млрд.

Ранее стало известно, что петербургский хоккейный клуб СКА стал самым прибыльным в КХЛ.