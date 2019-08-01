СК РФ: Задержаны пять участников несанкционированной акции в Москве

Более 10 человек причастны к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, пятеро участников уже задержаны. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи задержали организаторов и участников несогласованной акции 27 июля в центре Москвы https://t.co/Hm8viUHg5q — Следственный комитет (@sledcom_rf) 1. August 2019

"В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы, – сообщила Петренко. – В настоящее время в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы и иные следственные действия".

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.

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По данным следствия, накануне проведения митинга в Интернете организаторы, а также другие люди размещали призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на Садовом кольце. "В том числе от действий участников акции пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций", – отметила Петренко.

По данным фактам Главным следственным управлением СК по Москве расследуется уголовное дело по частям 1, 2, 3 статьи 212 ("Массовые беспорядки") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. Санкция статьи 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.