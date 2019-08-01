Полиция гнала «Инфинити» из Выборга в Петербург. За рулём сидел школьник, заявила на него мать

Ночные приключения отпрыска заставили жительницу Выборга обратиться в полицию. Затормозить украденный сыном автомобиль ей не удалось. Теперь действия школьника могут трактоваться по статье Уголовного кодекса.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 1 августа, сегодня около часа ночи в полицию обратилась 42-летняя жительница Выборга. Дама заявила об угоне машины и сразу же назвала подозреваемых. Умыкнули чёрную «Инфинити» 14-летний сын и его 16-летний приятель: решили вкусить ночной жизни и по трассе «Сортавала» направились в Петербург.

Вдогонку за ними поспешили сотрудники отдельного батальона номер 2 УГИБДД. Около четырёх утра автомобиль остановили на Западном скоростном диаметре.

В ГУ МВД по городу и области заявили, что подростки доставлены в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.