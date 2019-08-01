Попытка следствия №2. По подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки задержан кладовщик со свежим приговором

Следственный комитет Петербурга признал ошибочный след в деле об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Новый кандидат в фигуранты тоже может отправиться в следственный изолятор.

Как стало известно «Фонтанке» 1 августа, накануне в Петербурге задержан 28-летний Алексей Волнянко, который теперь является подозреваемым в убийстве.

Волнянко живет в Московском районе недалеко от места, где нашли труп Григорьевой с восемью ножевыми ранениями. По данным «Фонтанки», молодой человек работает кладовщиком в сети электроники «Эльдорадо».

В начале июля 2019 года Волнянко был приговорен Московским районным судом Петербурга за хранение психотропных веществ. Задержали его 17 мая в вестибюле станции «Московская» почти с граммом порошка. 2 июля ему назначили наказание в виде исправительных работ, но – условно, с испытательным сроком 9 месяцев, говорится в опубликованном на сайте суда приговоре.

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«Продолжить трудиться, раз в три месяца проходить освидетельствование на предмет воздержания от употребления психотропных веществ и наркотических средств без назначения врача», – также говорится в документе.

По версии следствия, вечером 21 июля 2019 года Елена Григорьева выпивала в компаниях разных мужчин, последним ее соратником оказался Волнянко. В ходе внезапной ссоры он якобы избил женщину и нанес удары ножом, который впоследствии выбросил недалеко от своего дома на Ленсовета.

СК больше не считает причастным к убийству уроженца Киргизии, задержанного первым. Даврон Мухамедов отрицал вину, но тем не менее следствие настояло на его отправке в СИЗО.

Елена Григорьева выступала в защиту ЛГБТ, дальнобойщиков, политзаключенных, сестер Хачатурян и множества других людей и социальных групп. Ее фамилия фигурировала в списке движения «Пила», угрожавшего сексуальным меньшинствам, к которым причисляла себя убитая. Соратники убитой уверены, что смерть оппозиционерки связана с ее деятельностью. В полиции подтвердили, что Григорьева жаловалась на угрозы.