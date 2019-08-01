СКА стал самым прибыльным клубом КХЛ в 2018 году, у чемпионского ЦСКА рекордные убытки

Хоккейный клуб СКА стал самым прибыльным клубом КХЛ в прошлом году. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка армейцев из Петербурга выросла с 7,68 млрд в 2017 году до 8,05 млрд рублей в 2018-м.

Чистая прибыль в 2018 году составила 543 млн рублей против убытка 1,06 млрд рублей в 2017 году.

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, наоборот, показал рекордные убытки в размере 2,67 млрд рублей.

Напомним, что СКА в сезоне 2018/19 дошел до финала Западной конференции КХЛ, где уступил ЦСКА со счетом 3-4 в серии.