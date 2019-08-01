Глава Центрального района проинспектировал дом на улице Восстания. Здание затрещало после ремонта на 1-м этаже

В дом №16 по улице Восстания наведалась комиссия под предводительством главы Центрального района Петербурга Максима Мейксина. Цель визита — проверить здание, которое в апреле 2019 года опасно пошло трещинами после того, как один из собственников затеял масштабный ремонт. Свидетелем проверки 1 августа стал корреспондент «Фонтанки».

К визиту Мейксина инициатор ремонта – компания «СГС» – получил от властей установку: укрепить несущую стену дома. По версии фирмы и администрации, она была разрушена еще до ремонта, который просто стал катализатором появления трещин в штукатурке. Обнажившиеся с отпавшей отделкой трещины в кирпичной кладке чиновники сочли бывшими здесь ещё до ремонта.

Глава района отметил, что компания хорошо справилась с укреплением конструкции и подчеркнул, что аварийного состояния не наблюдается. Владелица единственной жилой квартиры в парадной дома Мария Шеметова, также приглашенная на осмотр, отметила, что несмотря на все усилия «СГС», дом все же продолжает движение, и показала Мейксину подъезд, а также свою квартиру.

Присутствовавший при этом эксперт от компании «СГС» заявил, что если после укрепления стены и есть какое движение конструкции дома, то оно не опасно и связано со старыми, накопившимся проблемами. Глава Центрального района согласился с ним, а также подчеркнул, что городские власти будут самым внимательным образом следить за состоянием постройки.

Трещины в подъезде дома 1872 года постройки на улице Восстания, 16, появились www.fontanka.ru/2019/04/26/113/ в середине апреля. Тогда же у единственной жительницы в этом доме — Марии Шеметовой перестала открываться входная дверь. Как раз в это время на первом этаже велся ремонт помещений, которые занимал магазин «Полушка». Женщина связала эти два фактора и забила тревогу, после чего местная администрация взяла здание на особый контроль.