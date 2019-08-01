Среднеохтинский откроют позже: при ремонте путей нашли фундаменты зданий XVII века

Ремонт трамвайных путей в Красногвардейском районе Петербурга приостановила археологическая находка. Из-за этого закрытие движения на Среднеохтинском проспекте продлили ориентировочно на 10 дней.

Как сообщает 1 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, во время капитального ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте рабочие обнаружили фрагменты фундаментов зданий XVII века. Они являются частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2)», и сейчас археологи фиксируют культурный слой и готовят отчет в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Археологические работы планируется завершить на следующей неделе, после чего подрядчик сможет вернуться к ремонту путей на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы. Пока они приостановлены, из-за чего перекрытие движения там продлено до 12 августа. Ранее транспорт планировалось пустить на этот участок Среднеохтинского 2 августа.

Капитальный ремонт трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ведет АО «СтройИнвест». Работы будут выполнены на участке от Красногвардейской площади до Крюковой улицы. Согласно госконтракту, они должны завершиться 15 октября 2020 года.