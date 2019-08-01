Жителей улицы Ленсовета оставили без разворота ради снижения количества ДТП

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Дорожники устроили сюрприз для автомобилистов в Московском районе Петербурга. Ради снижения аварийности там нанесли новую разметку. Довольны оказались не все.

На улице Ленсовета на всем протяжении дороги ночью с 31 июля на 1 августа нанесли двойную сплошную, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». «Как это понимать?» – возмущается житель одного из домов по Ленсовета, указывая на то, что теперь на дороге невозможно ни развернуться, ни выехать из дворов в противоположную сторону – придется ехать до перекрестка.

В СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что разметка была нанесена в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения. Сделано это для снижения количества ДТП.

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