«Синхронизироваться с другими странами Шенгена». В Генконсульстве Финляндии объяснили ужесточение требований к документам на визу

С 1 сентября Финляндия приведёт свои требования к пакету документов на визу в соответствии с тем, что запрашивают у россиян все остальные члены Шенгенского соглашения. Так в Генеральном консульстве Финляндии объяснили ужесточение визовой политики в отношении жителей Северо-Запада, у которых ранее при подаче заявления не просили ни справки о доходах, ни брони гостиницы.

«Это нововведение призвано синхронизировать пакет требуемых Финляндией документов с требованиями других стран-членов Шенгенского соглашения. Новые требования обоснованы согласованным списком ЕС», – заявили в дипмиссии.

Как сообщил МИД Финляндии утром 1 августа, через месяц все визовые центры и дипмиссии Финляндии в России без исключения будут требовать подтверждение маршрута поездки и финансовой состоятельности заявителя.

«Для однодневных поездок и шоп-туров достаточно приложить свой план поездки и/или билеты, либо какую-либо иную бронь», – уточняют дипломаты.

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Для сравнения: Генконсульство Эстонии также требует выписку из банка и бронь гостиницы, причем она должна быть невозвратной.

Финская дипмиссия спешит обнадёжить и тем, что будет по-прежнему выдавать мультивизы.

«Подчёркиваем, что несмотря на нововведения, дипломатические представительства Финляндии в РФ по прежнему продолжают принимать визовые заявления в индивидуальном порядке и на основании визовой истории заявителя. Изменения, вступающие в силу 1.09.2019 года, касаются исключительно приложений к визовому пакету документов. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге продолжает оформление долгосрочных шенгенских виз, что, как мы надеемся, минимизирует неудобства от новых требований», – прокомментировали в отделе по связям со СМИ.

Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Финляндии на английском и русском языках в течение августа 2019 года.