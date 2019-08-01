Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение пожаров в Сибири не менее 20 раз в сутки

Особое внимание на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил в Национальном центре управления обороной страны было уделено выполнению поручения Верховного Главнокомандующего по привлечению войск к тушению лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает 1 августа Минобороны России.

Как доложил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, «для тушения наиболее сложных природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области к 7 часам московского времени создана авиационная группировка Министерства обороны в составе 10 самолетов Ил-76 с выливными авиационными приборами в аэропорту Красноярска – Емельяново».

По его словам, 10 вертолетов Ми-8, оснащенных специальными водосливными устройствами, прибудут на 4 спланированных аэродрома Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск к исходу текущих суток.

В резерве находится наземная группировка общей численностью более 270 военнослужащих и 40 единиц техники от Центрального военного округа. Отработан каталог объектов, подлежащих тушению.

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Дмитрий Булгаков подчеркнул, что «в соответствии с разработанным план-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолетовылетов Ил-76».

Он также пояснил, что полеты будут выполняться парами.

К полетам экипажи приступили уже сегодня в 8 часов утра по московскому времени.

Вертолетные группы, еще не в полном составе прибывшие в Красноярский край, также парами приступят к выполнению задач со 2 августа вблизи населенных пунктов.

«В интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8», – сообщил замминистра обороны.