Украинцы начали разминирование около моста в Станице Луганской. Он ведет в ЛНР

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям объявила о первом шаге в ремонте разрушенного в ходе боевых действий моста, который является стратегически важным объектом между Украиной и самопровозглашенной ЛНР.

«Сегодня [1 августа] с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту около контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста», – сообщает 1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о готовящемся разминировании и ремонте моста. Длительность работ он оценил в «несколько месяцев».

В ОБСЕ особо подчеркнули, что стороны договорились не использовать мост в военных целях.

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Полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов ранее рассказал, что представители «Киева и Луганска подтвердили необходимость восстановления моста». Пункт пропуска в Станице Луганская – один из немногих на линии разграничения.

Напомним, что мост через Северский Донец был разрушен в 2015 году во время боев украинской армии и ополченцев Донбасса. Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении восстановить объект.