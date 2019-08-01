Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +17
$ 63.83р
70.47р
15:06 01.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес
01.08.2019 13:24
Печать

Торговлю приписали к промышленности и инновациям. В Смольном появился новый комитет

1 августа в Петербурге официально начал работу комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Он был сформирован после объединения комитета по промышленной политике и инновациям и комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Постановление о создании нового ведомства врио губернатора Северной столицы Александр Беглов подписал в конце апреля. Таким образом, правительство города вернулось к модели управления, действовавшей при Валентине Матвиенко, и повторило в миниатюре структуру федерального правительства, где работает Министерство промышленности и торговли.

Главой нового комитета стал Юрий Калабин, который с января руководил комитетом по промышленной политике и инновациям. В интервью «Фонтанке» чиновник рассказал, как собирается добиться ускорения роста промышленности до 10% в год, и о том, почему крупные сети должны поделиться долей рынка с малым бизнесом.

Должности заместителей главы комитета сейчас занимают Вадим Храбров (отвечает за управление развития промышленности и агропромышленного комплекса и отдел анализа и прогноза развития промышленности) и Михаил Ткачев (управление бюджетного планирования и управление развития внешнеторговой деятельности). В процессе оформления находится Дмитрий Буряков, который будет отвечать за инструменты поддержки предпринимателей, Алексей Яковлев, который возьмет на себя развитие бизнеса, и Ольга Горышина, которая займется развитием торговли и потребительского рынка.

Лидия Громова, на время реорганизации руководившая комитетом по развитию предпринимательства, покидает команду нового ведомства. Под управлением единого комитета работают 10 подведомственных организаций, включая Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, Центр развития и поддержки предпринимательства, ГУП «Ритуальные услуги», Баня №72, Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района, предприятие по оказанию банно-прачечных услуг населению «Скат», столовая Мариинского дворца, а также ГУП «Продовольственный фонд».

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ЦДС
01.08.2019 12:20

Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
01.08.2019 11:58

ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
ПСК
01.08.2019 11:39

ПСК обследует окружающую застройку вокруг будущего ЖК «Новый Невский»

ГК «ПСК» проводит обследование состояния конструкций зданий в радиусе 30 метров от места будущего строительства ЖК «Новый Невский» на Тележной ул., 32.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
01.08.2019 10:46

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – в Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» клиентом стала Надежда, которая приобрела квартиру в «Доме на Блюхера», строящемся в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
pixabay.com
31.07.2019 17:54

В ПСК рассказали, кому будут выгодны ипотечные каникулы

Россияне получили право на ипотечные каникулы - соответствующий закон вступил в силу сегодня, 31 июля. Эксперты ГК «ПСК» считают, что инициатива положительно скажется на динамике ипотечных сделок, а также строительной и банковской отраслях, в целом.
фото предоставлено ГК «КВС»
31.07.2019 13:16

Губернатор Ленинградской области открыл пожарное депо в «Ясно.Янино»

30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новое пожарное депо на территории жилого квартала «Ясно.Янино», застройщиком которого является группа компаний «КВС».
Группа ЦДС
31.07.2019 12:29

Стартует IV сезон конкурса «АРХпроект»

Группа ЦДС и журнал «Проект Балтия» объявляют о старте всероссийского профессионального студенческого конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект».
LEGENDA Intelligent Development
31.07.2019 09:49

Решайся быстрее – покупай выгоднее

При принятии решения о приобретении квартиры в проектах «Московский, 65», «LEGENDA Героев» и II очереди «LEGENDA Комендантского» в течение 7 дней после первого обращения в офис продаж компании покупатели смогут воспользоваться специальными условиями от застройщика.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.07.2019 18:00

ЖК «Образцовый квартал 5» подтверждает класс комфорта

Принято считать, что в малоэтажке лифт не нужен. Однако сегодня подъёмный механизм – не только удобство, но проявление уважения к жильцу. Наличие лифта придаёт статус жилому объекту и повышает его класс комфорта.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
30.07.2019 17:12

В микрорайоне Янино открылось пожарное депо

Голландский квартал «Янила» от компании «Ленстройтрест» отныне может по праву гордиться бравыми высокопрофессиональными пожарными, которые «поселились» неподалеку от квартала. На улице Ясная в микрорайоне Янино состоялось официальное открытие пожарной части №149 «ОГПС Всеволожского района «КГУ «Леноблпожспас».
LEGENDA Intelligent Development
29.07.2019 17:13

Паркинг в комплекте с квартирой

Для покупателей жилья в строящихся проектах застройщика действует специальное предложение: при покупке квартиры — паркинг в комплекте.
«Аквилон Инвест»
29.07.2019 16:46

Редевелопмент территории Петмола в Адмиралтейском районе завершат к 2022 году

В июле началось освоение земельного участка, расположенного у метро «Фрунзенская».