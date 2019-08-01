Торговлю приписали к промышленности и инновациям. В Смольном появился новый комитет

1 августа в Петербурге официально начал работу комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Он был сформирован после объединения комитета по промышленной политике и инновациям и комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Постановление о создании нового ведомства врио губернатора Северной столицы Александр Беглов подписал в конце апреля. Таким образом, правительство города вернулось к модели управления, действовавшей при Валентине Матвиенко, и повторило в миниатюре структуру федерального правительства, где работает Министерство промышленности и торговли.

Главой нового комитета стал Юрий Калабин, который с января руководил комитетом по промышленной политике и инновациям. В интервью «Фонтанке» чиновник рассказал, как собирается добиться ускорения роста промышленности до 10% в год, и о том, почему крупные сети должны поделиться долей рынка с малым бизнесом.

Должности заместителей главы комитета сейчас занимают Вадим Храбров (отвечает за управление развития промышленности и агропромышленного комплекса и отдел анализа и прогноза развития промышленности) и Михаил Ткачев (управление бюджетного планирования и управление развития внешнеторговой деятельности). В процессе оформления находится Дмитрий Буряков, который будет отвечать за инструменты поддержки предпринимателей, Алексей Яковлев, который возьмет на себя развитие бизнеса, и Ольга Горышина, которая займется развитием торговли и потребительского рынка.

Лидия Громова, на время реорганизации руководившая комитетом по развитию предпринимательства, покидает команду нового ведомства. Под управлением единого комитета работают 10 подведомственных организаций, включая Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, Центр развития и поддержки предпринимательства, ГУП «Ритуальные услуги», Баня №72, Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района, предприятие по оказанию банно-прачечных услуг населению «Скат», столовая Мариинского дворца, а также ГУП «Продовольственный фонд».