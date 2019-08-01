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Город
01.08.2019 13:14
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Смольный ждет от петербуржцев велодорожного креатива

Городской центр управления парковками объявил о приеме от петербуржцев пожеланий насчет будущих велодорожек. Лучшие идеи попадут в адресную программу развития сети веломаршрутов на 2020–2022 годы, сообщили 1 августа в организации.

Идеи граждан чиновники принимают до 30 августа на электронную почту veloproekt@gcup.spb.ru. Можно предложить не только новый маршрут, но и поделиться своими мыслями насчет тех, что городской центр управления парковками собирается обустроить в ближайшем будущем.

На данный момент учреждением отобраны 12 перспективных маршрутов, которые должны появиться в ближайшие три года. По части из них уже идет проектирование.

Трассировка велосипедных маршрутов, предлагаемых к обсуждению:

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– проспект Непокоренных от площади Мужества до улицы Бутлерова, четная сторона;

– Наличная улица от Морской набережной до Шкиперского протока и по Шкиперскому протоку от Наличной улицы до Детской улицы;

– Липовая аллея от улицы Савушкина до Торфяной дороги, Торфяная дорога от Липовой аллеи до станции метро «Старая Деревня», Гаккелевская улица от Мебельной улицы до Комендантской площади, Комендантский проспект от Комендантской площади до Шуваловского проспекта;

– Дальневосточный проспект от Гранитной улицы до улицы Дыбенко; улица Дыбенко от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков;

– улица Руставели от Северного проспекта до проспекта Науки и вдоль проспекта Науки от сада Бенуа до улицы Руставели.

Как отметили в городском центре управления парковками, предложения, поступившие после 30.08.2019, будут рассматриваться при корректировке программы на период 2021–2023 годов.

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