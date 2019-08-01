Следствие признало, что арестованный фигурант не причастен к убийству ЛГБТ-активистки

Даврон Мухамедов, отправленный в СИЗО по делу об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, больше не подозревается в совершении этого преступления. Как сообщает 1 августа Следственный комитет, изобличен и задержан другой человек.

По информации ведомства, Мухамедов признался, что отобрал личные вещи и деньги у бездомного, но убийцей Григорьевой назвал другого. По его показаниям следователи вышли на мужчину 29 лет, с которым, как предполагается, погибшая продолжила вечер 21 июля.

В новой редакции версия следствия выглядит следующим образом: Григорьева распивала спиртное в компании с Мухамедовым, после чего переместилась в квартиру одного из домов по улице Ленсовета, откуда позже вышла на Пулковскую улицу, но уже в компании с задержанным. Предполагается, что именно он сначала избил Григорьеву, а потом восемь раз ударил её ножом в спину и голову.

«Под тяжестью представленных доказательств мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении», – заявили в СК. В ближайшее время ему собираются предъявить обвинение и выйти с ходатайством о мере пресечения.

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О смягчении меры Мухамедову не сообщается. Его задержали 25 июля, на следующий день суд удовлетворил ходатайство об аресте. Уроженец Киргизии с регистрацией в Петербурге, но без определённого места жительства против содержания под стражей возражал, обещая исправиться, бросить пить и переехать к брату.

Елена Григорьева выступала в защиту ЛГБТ, дальнобойщиков, политзаключенных, сестер Хачатурян и множества других людей и социальных групп. Её фамилия фигурировала в списке движения «Пила», угрожавшего сексуальным меньшинствам, к которым причисляла себя убитая. Соратники убитой уверены, что смерть оппозиционерки связана с ее деятельностью. В полиции подтвердили, что Григорьева жаловалась на угрозы.