Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС 1 августа.

Как отмечается, задержанных накануне людей арестовали на месяц и 29 дней, то есть до 29 сентября 2019 года. У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Также не называется объект инфраструктуры, на котором готовился теракт.

Накануне сообщалось о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Татарстане.