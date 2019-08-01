В День ВДВ петербургские фонтаны не отключат, но за «пловцами» обещают бдить

Петербургские фонтаны решили не отключать в День десантника. Но ГУП «Водоканал» обещает, что его сотрудники и полицейские будут следить за сохранностью своего оборудования 2 августа.

«При любой попытке отдыхающих забраться в чашу фонтана подача воды будет отключена, пока «пловец» не покинет гидросооружение. Эти меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города, а также не допустить порчу фонтанного оборудования», – рассказали 1 августа в Водоканале.

Особое внимание уделят центральным районам и Московской площади, где обычно и собираются желающие искупаться.

На предприятии напомнили, что фонтаны не предназначены для купания, так как в них скапливаются «бактерии и грязь», а сами «пловцы» могут пораниться.

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В День ВМФ в Северной столице фонтаны также не отключали.

Напомним, что День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. Некоторые участники праздника традиционно отмечают его купанием в городских фонтанах. Власти российских городов по-разному противостоят этой традиции, например, просто отключая фонтаны во второй день августа.