Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

фото предоставлено компанией ЦДС

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.

Группа ЦДС провела в Санкт-Петербурге III Ассамблею региональных партнеров. В мероприятии приняли участие более ста представителей региональных агентств недвижимости из 45 городов России: от Калининграда до Камчатки. Главной целью встречи было знакомство партнеров с Группой ЦДС и ее строительными объектами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

фото предоставлено компанией ЦДС

Презентация компании прошла в центральном офисе застройщика. Участники мероприятия узнали о принципах межрегионального сотрудничества ЦДС и ключевых пунктах партнерской программы, о механизме проведения дистанционных сделок и об эксклюзивных предложениях от банков-партнеров, а также познакомились с новыми решениями, применяемыми для контроля качества строительства.

Во время экскурсии региональные партнеры посетили новые жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса: ЦДС «Чёрная Речка», ЦДС «Полюстрово», ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Московский», на последнем объекте они оценили качество отделки МОПов и квартир.

фото предоставлено компанией ЦДС

Во время культурно-развлекательной программы участники Ассамблеи смогли неформально пообщаться друг с другом и лучше узнать Санкт-Петербург.

«Одна из главных стратегий регионального развития Группы ЦДС – усиление позиций бизнеса наших партнеров на местах. Именно поэтому мы на постоянной основе проводим различные мероприятия для агентств недвижимости в их городах, а также приглашаем ключевых партнеров к нам в гости, в Санкт-Петербург, – сообщил руководитель группы развития региональных продаж Группы ЦДС Андрей Михайлов. – В этом году Ассамблея получила статус уже традиционной площадки для коммуникации с наиболее успешными представителями риэлторского сообщества. Впервые мы охватили столь обширную географию – от Калининграда до Камчатки. Такое территориальное разнообразие позволяет нам получить широкий спектр мнений и предложений по развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества».

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/