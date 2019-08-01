Пьяный на BMW протаранил машину ДПС в Красноярске, а пассажир грозил полицейским «корочками»

Водитель чересчур затонированного автомобиля в Красноярске не захотел останавливаться по требованию полицейских, устроил ДТП и заработал три протокола себе и один – пассажиру. Тот попытался предъявить «корочки» судьи.

Во время несения службы в микрорайоне Северный в Красноярске сотрудники ДПС заметили автомобиль BMW с затонированными передними и лобовым стеклами. На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться, и полицейские начали преследование, по громкоговорителю требуя от водителя прижаться к обочине, сообщает 1 августа пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Через некоторое время автомобиль ДПС перекрыл «БМВ» дорогу, и иномарка столкнулась с патрульной машиной. Автомобили получили незначительные повреждения.

«В соответствии с федеральным законом «О полиции» в отношении нарушителя сотрудниками полиции были применены физическая сила и специальные средства», – отмечают в ведомстве.

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Во время досмотра в BMW нашли и изъяли травматический пистолет и боеприпасы к нему. 35-летний водитель, как показало медосвидетельствование, был пьян, в крови у него обнаружили 0,45 промилле алкоголя, пишет Newslab.ru. А 28-летний пассажир «БМВ» предъявил полицейским удостоверение судьи Красноярского городского суда с признаками подделки, и тоже отправился в отдел полиции.

В результате в отношении задержанного водителя были составлены административные протоколы за «пьяную езду» (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ), тонировку (ст. 12.5 КоАП РФ) и неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). За последнее суд назначил ему 14 суток административного ареста. Пассажира теперь проверяют по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».