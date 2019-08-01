Семак о Малкоме: Всегда говорил, что если будет возможность пригласить футболиста сильнее тех, кто есть, мы это используем

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном новичке – бразильском полузащитнике Малкоме.

«Давайте говорить о тех, кто у нас в составе. Если будут изменения в переговорах по Малкому, то вы услышите об этом из официальных источников. Не буду бежать впереди. Если появятся новости, тогда их прокомментируем. В целом, говорил, что если будет возможность пригласить футболиста, который будет сильнее тех, кто есть, мы это используем. Гарантированного места в старте нет ни у кого. Конечно, кто-то не дает усомниться в себе, но никому не можем гарантировать место в основе», – заявил Семак на пресс-конференции на базе «Зенита» в Удельном парке в четверг, 1 августа.

Ранее «Фонтанке» стало известно, что Малком сегодня прилетит в Петербург для прохождения медобследования, которое запланировано на 2 августа.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. Эта сумма может быть увеличена еще на 5 млн евро в виде бонусов за различные достижения игрока. Сам 22-летний игрок подпишет с петербуржцами контракт на пять лет, с годовым окладом в 6,5 млн евро.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.