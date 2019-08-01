На все четыре стороны. КИО Петербурга рассказал, где и как будут работать районные агентства

Комитет имущественных отношений опубликовал график работы четырех районных агентств, которые придут на смену единому окну по работе с заявителями на площади Стачек, прекратившему работу 1 августа.

Агентство центрального направления появится на Гороховой улице, 32 А, и будет принимать обращения от заявителей Василеостровского, Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов.

Агентство северного направления расположится на Тобольской улице, 10 В, и будет обслуживать Кронштадтский, Курортный, Приморский и Выборгский районы.

Агентство восточного направления откроется на Садовой улице, 55-57 А. Туда смогут обратиться предприниматели Пушкинского, Колпинского, Красногвардейского, Калининского и Невского районов.

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В агентство южного направления на проспекте Стачек, 18 А, – Петродворцового, Кировского, Красносельского, Московского и Фрунзенского районов.

Письменные заявления агентства будут принимать с понедельника по четверг, лично обратиться можно будет по вторникам и четвергам. Также обратиться в КИО предприниматели смогут дистанционно при помощи сервиса «Электронная приемная », оправить обращение при помощи информационного ресурса «Личный кабинет » на сайте комитета, «Почтой России» или опустить в ящики КИО и ГКУ «Имущество Петербурга» в «Невской ратуше».

Районные агентства будут взаимодействовать с районными администрациями по вопросам использования городских объектов недвижимости на их территории, принимать заявки на проведение аукционов на аренду нежилого фонда и земельных участков и на право размещения нестационарных торговых объектов, а также на заключение договоров аренды городской недвижимости без торгов. Кроме того, они будут готовить сами договоры и консультировать бизнес по вопросам их продления и расторжения, арендной платы, сдачи площадей в субаренду. Наконец, агентства займутся формированием земельных участков и проведением претензионно-исковой работы по заключенным договорам. В ведении самого КИО останутся инвестиционные договоры и отношения с крупными арендаторами.