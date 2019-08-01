Россиянина депортировали из Эстонии за превышение скорости. Он спешил домой, к семье

Нарвское отделение полиции рассказало, что работавший в Эстонии 31-летний житель России неоднократно нарушал ПДД, поэтому власти аннулировали его документы и временно запретили въезд в Шенгенскую зону.

«29 июля полицейский из отделения Нарвы остановил автомобиль Volkswagen, которым управлял 31-летний россиянин. Он разогнался до 132 км/ч на 196 километре трассы Таллин – Нарва, превысив максимально разрешенную скорость на 42 км/ч», – цитирует 1 августа заявление полиции газета Postimees.

Россиянин уже неоднократно получал штрафы за превышение скорости, поэтому в этот раз его делом занялся суд. На заседании он рассказал, что «спешил в Россию к своей семье».

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«Последствия ДТП, совершенного на такой скорости, были бы очень тяжелыми <...> Мы попросили его задуматься о том, что и другие участники дорожного движения хотят попасть домой – живыми и здоровыми», – заявил ведущий следователь нарвской полиции Дмитрий Наролин.

Суд выслал россиянина из страны и аннулировал его визу на один год.