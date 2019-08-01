Против Порошенко возбудили ещё одно уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало и начало расследование очередного уголовного дела, в котором фигурирует экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом 1 августа сообщил юрист Андрей Портнов в Facebook.

"Короткая фабула – организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц "Укроборонпрома" и "Укрэксибанка", с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты", – сказал Портнов.

Он заявил, что это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё принадлежащее им имущество – заводы, акции, недвижимость и деньги.

Ранее глава ГБР Роман Труба подтвердил, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований. Это уголовные дела о мошенничестве, злоупотреблении положением, уходе от налогов и даже госизмене.