Петербургские туристы пропали в Белом море. МЧС не может выйти на поиски из-за непогоды

Группа петербургских туристов, отправившихся в водный поход на байдарках по островам в Белом море, перестала выходить на связь. Родственники обратились в МЧС Карелии за помощью 1 августа.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, десять человек, в том числе 15-летний подросток, путешествовали на пяти байдарках. Группа в МЧС не зарегистрировалась. В последний раз туристов видели 24 июля в районе острова Бережной Борщевец, конечной точкой маршрута должен был стать Кондостров.

«По словам родственников, туристы подготовленные. У них есть запас пропитания, и прогноз погоды они знали, поэтому, возможно, они на одном из островов просто пережидают непогоду, а на данных островах связи в принципе нет», — прокомментировали в карельском МЧС.

Спасатели пока не могут выйти на поиски. На Белом море стоят волны в полтора-два метра. Улучшение погоды ожидается к вечеру.