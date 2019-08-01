Возможный новичок «Зенита» Малком прилетит в Петербург сегодня. Футболист уже пропустил тренировку «Барселоны»

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Малком не принял участия в утренней тренировке команды. Как сообщили в каталонской команде, 22-летний игрок пропускает занятие с разрешения руководства, потому что решает вопросы, связанные со своим будущим.

? Entrenamiento de los jugadores disponibles en el campo Tito Vilanova. Malcom no se entrena con permiso del club para resolver su futuro



? Tambi?n entrenan I?aki Pe?a, M. Wague, Guillem, Monchu, Collado, Riqui Puig y C. P?rez del @FCBarcelonaB pic.twitter.com/NhaiArWZ4t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1. August 2019

Судя по всему, бразильский полузащитник собирает чемоданы. Как стало известно «Фонтанке», Малком должен уже сегодня, 1 августа, прибыть в Петербург. Медосмотр запланирован на 2 августа. В случае его успешного прохождения Малкомом, «Зенит» подпишет контракт с игроком.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. Эта сумма может быть увеличена еще на 5 млн евро в виде бонусов за различные достижения игрока. Сам 22-летний игрок подпишет с петербуржцами контракт на пять лет, с годовым окладом в 6,5 млн евро.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.