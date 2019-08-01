ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня готовность дошкольного учреждения на 120 воспитанников составляет 97%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2019 года. В трехэтажном здании площадью 3200 кв. м оборудованы 6 групп для детей разного возраста, а также залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, медицинский кабинет, кухня и прачечная. На прилегающей территории предусмотрены помещение, где родители смогут оставлять коляски и санки. Прогулочная зона оснащена теневыми навесами, на игровых площадках установлено необходимое оборудование. Для безопасности малышей в детском саду предусмотрена система видеонаблюдения.

Экспертный совет конкурса «Лидер строительного качества» будет оценивать объекты по десятибалльной системе в соответствии с утвержденными критериями. В частности, на первом этапе участники предоставят доказательства, свидетельствующие о соответствии выполняемых работ требованиям техрегламентов и проектной документации. В рамках второго этапа – осмотра объектов конкурсной выездной комиссией – застройщики должны будут продемонстрировать систему качества строительства.

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Степень присваиваемого звания «Лидер строительного качества» – первой, второй или третьей степени – будет определяться по количеству полученных конкурсантами баллов. Наиболее качественные объекты, набравшие максимальное количество баллов, получат Гран-при конкурса.

Напомним, «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. С 2012 года номинации конкурса включены в систему очных соревнований Национального конкурса «Строймастер». Конкурс проходит в семи номинациях. Его цель – повышение конкурентоспособности строительных объектов, а также информирования потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/