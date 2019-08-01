ПСК обследует окружающую застройку вокруг будущего ЖК «Новый Невский»

ПСК

ГК «ПСК» проводит обследование состояния конструкций зданий в радиусе 30 метров от места будущего строительства ЖК «Новый Невский» на Тележной ул., 32.

По заказу девелопера специализированная компания выполнит дополнительное обследование, по результатам которого «Государственное учреждение «Центр экспертно-технического сопровождения» проведёт мероприятия по геотехническому мониторингу. Работы, на которые отводится до четырёх недель, ведутся за счёт ПСК.

Цель обследования – определить и зафиксировать актуальное состояние конструкций зданий и их потенциально слабые места. Если таковые будут выявлены, то будет выполнено усиление конструкций. Кроме этого, результаты нулевых замеров будут использоваться в дальнейшем мониторинге, который застройщик будет проводить на протяжении всего периода строительства.

– Ведётся дополнительный этап к основному составу работ по подготовке строительной площадки, – рассказывает представитель службы заказчика ГК «ПСК» Сергей Кистычев, – Мы ждём заключения от СПбГБУ ЦЭТС, которое определит дальнейший план наших действий. Если результаты обследования покажут необходимость усилений конструктивов, то такие работы будут выполнены. Мониторинг при этом будет вестись во время всего строительства.

В 30-метровой зоне от границ участка, на котором появится ЖК «Новый Невский», находятся жилые и офисные здания, а также объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом Александро-Невской лавры».

– Мы инициировали дополнительное обследование для выявления актуального состояния зданий вокруг строительной площадки. Данные, которые содержаться в геологическом и геодезическом отчётах, необходимо актуализировать, так как от этого напрямую зависит выбор щадящих методов строительства без ударной и вибрационной нагрузок, – говорит Сергей Кистычев.

Возведение новых зданий в Петербурге усложняется нередким отсутствием исчерпывающих данных о сооружениях, находившихся на участке ранее. В процессе устройства котлованов строители регулярно находят следы неучтённых ранее старых фундаментов или снесённых, но так и нелегализованных сооружений. На участке, где планируется возведение ЖК «Новый Невский», ранее находилась полупромышленная застройка.

Центральный район Петербурга по объективным причинам не входит в число активно застраиваемых. Строительство здесь носит характер точечного девелопмента и редевелопмента. Тем не менее, за последние семь лет вокруг Невского проспекта, от Площади Восстания до Площади Александра Невского, появилось восемь новых жилых домов и ещё три находятся на стадии строительства.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/