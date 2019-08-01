В Шушарах полыхает придорожная пекарня. Сотрудники спасают мебель

Торговые объекты на автобусной остановке в Пушкинском районе Петербурга загорелись незадолго до полудня 1 августа. Пассажиры разъезжаются, наблюдая за операцией по спасению интерьера пекарни.

О пожаре на Московском шоссе в районе дома №246 «Фонтанке» сообщили читатели. Подъезжавшие к остановке водители сначала наблюдали чёрный дым, а потом и полыхающий ларёк. Персонал выхватывал из помещения мебель. Судя по опубликованному в соцсетях видео, загорелась пекарня, огонь подбирался к соседям. В городском МЧС уточнили, что информация о возгорании поступила в половине двенадцатого. К полудню пламя локализовано, огонь повредил два торговых объекта. Человеческих жертв нет.