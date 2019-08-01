В Парголово при ночном пожаре полностью сгорел дом с людьми. Погибли трое

Обгоревшие останки трёх человек нашли после пожара в Выборгском районе Петербурга под утро 1 августа. Личности погибших устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по городу, сигнал о пожаре на Каменном проспекте, 15, поступил за несколько минут до пяти утра. Приехавшие на место сотрудники застали зарево – одноэтажный частный дом с мансардой был охвачен огнём полностью.

К половине шестого возгорание силами трёх расчётов было локализовано, ещё через полчаса ликвидировали открытое горение. При разборе завалов сотрудники нашли тела трёх человек. По предварительной информации, все взрослые. Определять пол и возраст будут судмедэксперты.