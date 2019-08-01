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Финляндия
01.08.2019 11:55
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Документики, пожалуйста. Финляндия ужесточает требования по визе для петербуржцев

Финляндия покончила с лояльностью по отношению к россиянам, отказавшись от главного конкурентного преимущества. Теперь даже у петербуржцев при подаче заявления на визу будут требовать полный комплект документов.

Документики, пожалуйста. Финляндия ужесточает требования по визе для петербуржцев

Яна Пруссакова

С 1 сентября Финляндия меняет требования к документам, которые россияне должны приложить к визовому заявлению. Об этом 1 августа сообщил МИД страны.

"Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а также консульства в Петрозаводске и Мурманске начнут соблюдать общепринятую практику стран ЕС в отношении документов, необходимых для визовых заявлений", – говорится в сообщении.

Таким образом, набор документов будет единым для всех россиян, независимо от региона проживания.

Туристам необходимо будет подтвердить свой план поездки и наличие финансовых средств. Теперь к заявлению нужно будет приложить билеты и бронь гостиницы, а если таковых нет, то письменно описать маршрут. Как правило, для мультивизы – это информация о первом путешествии. В качестве доказательства финансовой самостоятельности подойдёт справка о доходах, выписка из банка за последние три месяца или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России.

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Владельцы недвижимости в шенгенской зоне, как и туристы, тоже должны предоставить справку о доходах. Для их близких родственников понадобится подтверждение родственных связей.

Отчитаться о своём благосостоянии должны будут и те, кто едет в гости к родственникам, проживающим в ЕС.

Дополнительные документы в визовом отделе Генконсульства могли попросить и раньше, но это было, скорее, исключением из правил. Обычно же петербуржцам нужно было заполнить заявление, приложить страховку и оплатить консульский сбор.

Прощай, финская лояльность

До крымских событий между Россией и Евросоюзом даже шло обсуждение возможности введения безвизового режима, за отмену виз, например, выступали финские "левые" еврокандидаты. Финляндия для жителей Петербурга и других граничащих с ней регионов ввела облегчённый процесс получения шенгена, не требующий большого количества подтверждающих документов, ещё до кризиса, тогда говорили, что эта практика будет распространена на другие регионы. А в последние годы активно росла сеть визовых центров. Так, сейчас заявление на финский шенген можно подать в 40 городах России.

Летом 2019 года на фоне резкого увеличения спроса выросли очереди в визовых центрах, при этом в приграничных регионах заявили, что притока денег от покупок российских туристов не чувствуют. Кроме этого ничто не предвещало ужесточения визовой политики для жителей Северо-Запада РФ. В Генконсульстве на момент публикации на вопрос об основаниях столь резких изменений не ответили.

Одной из причин, которая может скрываться за этим, может быть тот факт, что финскую визу активно использовали для поездок в другие страны. По правилам Шенгена, срок пребывания в стране, выдавшей визу, должен превышать общий срок пребывания в других государствах Шенгенского соглашения. На практике же Финляндия смотрела на число въездов и не требовала ни броней, ни билетов, ни справки о доходах. И среди петербуржцев и жителей Ленобласти давно появилось выражение "откатать визу" – съездить в соседнюю страну ради штампов о пересечении, чтобы в дальнейшем не было проблем с получением шенгена в ней же. Однако теперь, утратив конкурентное преимущество, Финляндия, вероятно, потеряет и часть туристов.

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Особенно непонятным такое решение видится в преддверии введения Россией электронных виз для иностранцев. Несмотря на то, что список стран, граждане которых смогут быстро и просто оформить право въезда в РФ, пока не опубликован, Финляндия как соседняя страна вполне могла бы в нём оказаться.

Именно лояльность обеспечила Финляндии первое место по количеству выданных в России виз. В 2018 году Генконсульство этой страны выдало петербуржцам в 2,5 раза больше виз, чем все остальные дипмиссии, вместе взятые. Из 539 тысяч виз 99,6% были многократными.

Альтернатива есть

Теперь у петербуржцев есть повод внимательнее присмотреться к другим странам и сравнить условия и сроки, на которые они выдают визы. Таковыми, судя по популярности в прошлом году, являются Эстония, Италия, Греция и Испания. Подробнее об этом читайте в материале "Какие страны чаще всего выдают мультивизы и почти не отказывают россиянам".

Требования самых популярных у петербуржцев стран к документам для заявления на визу на текущий момент
Требования самых популярных у петербуржцев стран к документам для заявления на визу на текущий момент

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Последний месяц перед ужесточением визовой политики Финляндии будет горячим месяцем для визового центра, где в последнее время и без того наблюдаются задержки с выдачей. Так, на этой неделе срок оформления составляет 20 дней.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»


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