ЖК «Новое Купчино» от компании «Строительный трест»

Фрунзенский район стабильно входит в пятерку самых густонаселенных в Санкт-Петербурге – более 400 тысяч человек по данным Петростата. Район продолжает активное развитие, причем как его северные локации у границ с Адмиралтейским и Центральным районами, так и южные – в Купчино и рядом с перспективными станциями метро «Дунайская» и «Проспект Славы».

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Здесь, на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта компания «Строительный трест» строит из кирпича жилой комплекс комфорт класса «Новое Купчино». Площадь участка застройки составляет 7,5 га. Это первый объект «Строительного треста», который известен своими кирпичными домами, во Фрунзенском районе. Он состоит из пяти этапов, первый из которых будет завершен уже в следующем году.

В Купчино никогда не было промышленных предприятий. Его застройка типовым жильем началась 55 лет назад, пик пришелся на 60-70-е годы, а завершилась в начале 90-х. В результате массового панельного строительства в Купчино осталось крайне мало земельных участков, пригодных для возведения современных качественных домов.

«Новое Купчино» строится из кирпича, чем выделяется на фоне окружающих домов. Многие покупатели квартир в комплексе – семьи, которые уже живут на юге Санкт-Петербурга.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Преимущества кирпичных домов

ЖК «Новое Купчино» представляет собой многогранник с тремя вписанными в него корпусами. Минимальное расстояние между «внутренними» домами равно высоте 10-этажного здания. При этом высотность комплекса ограничена 13 этажами. Под жилой частью спроектирован подземный паркинг на 765 автомобилей. Спуститься к машине можно будет на лифте прямо со своего этажа – не выходя на улицу. Также в составе комплекса будут построены три отдельностоящих паркинга суммарной вместимостью 900 автомобилей.

В комплексе запроектировано 2 352 квартиры от одной до трех комнат. Студий не предусмотрено. Известная позиция компании «Строительный трест», которую она отстаивает многие годы, в том, что малогабаритные студии – это временное жилье или инвестиционные квартиры для сдачи в аренду. При большом количестве такого жилья неизбежна частая смена арендаторов, и как следствие часто пренебрежительное отношение к общедомовому имуществу, дефицит парковочных мест и еще множество неудобств.

При этом основная часть покупателей «Строительного треста» – семьи с детьми, которые покупают квартиру на долгие годы. Поэтому компания в своих проектах стремится создавать жилую среду, которая была бы комфортна именно семейным людям и их детям.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Сам комплекс строится из кирпича – традиционной для компании технологии строительства. Толщина стен в домах – 640 мм. Кирпичная кладка – одна из немногих технологий в современном строительстве, которая до сих пор выполняется вручную. Именно поэтому застройщик подчеркивает, что возводит дома ручной работы. Примечательно, что именно на стройплощадке ЖК «Новое Купчино» сегодня трудятся лучшие каменщики Санкт-Петербурга, которые в мае этого года очередной раз подтвердили это звание в городском профессиональном конкурсе.

Преимущества локации и социальная инфраструктура

Добраться до нового объекта «Строительного треста» удобнее всего на автомобиле – в пределах 10 минут расположен съезд с КАД, до ЗСД – 15 минут на машине. Метро «Купчино» в получасе прогулки. В сентябре ожидается долгожданное открытие трех новых станций метро, одна из которых – «Дунайская» – будет находиться в шаговой доступности от комплекса.

«Новое Купчино» строится в районе со сложившейся инфраструктурой. В радиусе одного километра три общеобразовательные муниципальные школы, три детских сада, два центра развития ребенка, спортивный комплекс, гипермаркет, десяток магазинов и два парка – Интернационалистов и Героев-Пожарных. Последний планируется к открытию после реконструкции в 2019 году: в окружении благоустроенных береговых линий прудов появятся детские площадки, спортивные зоны для командных игр, тренажеры и скейт-парк.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Создание социальных объектов в районе продолжится. На прилегающем к ЖК «Новое Купчино» участке «Строительный трест» построит детский сад на 350 детей.

В самом комплексе планируется создание фитнес-центра (одно из коммерческих помещений спроектировано именно под спортивный объект), а также ресторанного комплекса.

Дворы в комплексе планируется сделать закрытыми, ограничив в них доступ автомобилей и сделав их безопасным местом для игр и отдыха. По замыслу застройщика на дворовой территории будут созданы велодорожки и велопарковки, а вход в подъезды будет без ненужных барьеров в виде лестниц или пандусов. Гостевые парковки и отдельностоящие многоуровневые паркинги будут располагаться с внешней стороны здания.

Квартиры в наличии

Сегодня продажи открыты в первых двух этапах строительства. Срок сдачи первого этапа на 728 квартир от 68 до 102 кв. м назначен на конец 2020 года. Вторая очередь проекта включает в себя четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома. Это почти 40 тыс. кв. м недвижимости – 584 квартиры от 33,5 до 116,5 кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Все квартиры, коммерческие помещения и машино-места в паркинге реализуются по договорам долевого участия, и покупателям не нужно будет открывать в банке эскроу-счета. Стоимость квадратного метра начинается от 100 тысяч рублей. Объект аккредитован десятью крупными и известными банками, которые предоставляют ипотеку.

Получить подробную консультацию о жилом комплексе «Новое Купчино» можно по телефону (812) 331-2000 или в отделе продаж компании «Строительный трест» по адресу: Кондратьевский проспект, 62/4.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru