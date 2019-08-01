Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами

Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете. Об этом стало известно британским СМИ.

«Солдаты из секретного подразделения по дезинформации 77-й бригады объединят усилия со специалистами по радиоэлектронной борьбе и разведке для создания новой 6 дивизии <...> В нее войдут компьютерные специалисты, чтобы бороться с интернет-троллями и проводить собственные операции, такие как противодействие пропаганде», – сообщает 1 августа издание Daily Mail.

Генерал-лейтенант Айван Джонс рассказал, что армия должна «оставаться гибкой и развиваться как боевая сила». Новое подразделение из 14,5 тысяч солдат в Апавоне станет первым стирающим грань между операциями в реальной жизни и киберпространстве.

СМИ сообщают, что штаб армии был встревожен в июне, когда российские хакеры якобы распространили дезинформацию о недостойном поведении британских солдат.

Напомним, что о желании Великобритании создать «кибервойска» стало известно в прошлом году. На эти цели королевство готово выделить 330 миллионов долларов.