Бастрыкин направил подчинённых в Сибирь и на Дальний Восток, где бушуют лесные пожары. Свою лепту в борьбу с огнем вносят шаманы и православные

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина откомандированы в регионы, где бушуют лесные пожары. На местах тем временем готовятся проводить обряды для воззвания к высшим силам.

Как сообщили в СК 1 августа, в Сибирь и на Дальний Восток выдвинутся наиболее опытные следователи, криминалисты и другие эксперты. Их задачей будет «практическая помощь в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня».

Кроме того, специалистам поручено обеспечить мероприятия по предупреждению и предотвращению лесных пожаров. От подчинённых требуется тщательная фиксация следов происшествия, детальное исследование и отработка всех возможных версий, а также установление ответственных за происходящее.

Тем временем свой вклад в борьбу с пожарами решили внести шаманы коренных народов Севера и России. Как рассказал фольклорист, этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов, обряды начали проводить накануне. Очередной вызов дождя запланирован на 2 августа, пишет РИА Новости.

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«Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! Давайте назначим время и будем вместе камлать», – призывает на своей странице в Facebook Молданов.

Против пожаров в Сибири, которые грозят превратить леса в болота, дважды в сутки в течение двух недель готовятся читать молитвы православные верующие, сообщают в пресс-службе Кузбасской митрополии.

По данным Авиалесоохраны, в России горят почти 2,8 млн гектаров лесов, что на 12% превышает прошлогодние показатели. В Росгидромете предупреждают, что в дальнейшем обстановка будет ухудшаться. Премьер-министр Дмитрий Медведев велел Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири. Свою помощь в тушении предложил президент США Дональд Трамп.