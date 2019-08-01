Трассу «Кола» в пятницу на два часа перекроют, чтобы развести мост

Утром пятницы, 2 августа, в Лодейнопольском районе Ленинградской области на два часа полностью перекроют движение по федеральной трассе «Кола». Там разведут мост через Свирь.

Как сообщает 1 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:50 до 10:50 ОАО «РЖД» будет производить технологическую разводку моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле. На это время движение автомобильного транспорта по нему будет полностью перекрыто.

Мост через Свирь на «Коле» предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Водителей просят учесть временное перекрытие при планировании маршрутов.

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