Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд. В июне сокращение составило 4%

В июне автодилеры Петербурга продали 13 624 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 4% меньше показателей июня 2018 года, говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-Спб».

Таким образом, первый месяц лета стал третьим подряд, когда объемы реализации показывают отрицательную динамику. Выйти в плюс не помогла даже относительно низкая база прошлогоднего июня, когда из-за чемпионата мира по футболу в дилерских центрах серьезно упал трафик. По мнению экспертов, на низкий спрос повлияло сообщение о возобновлении программ господдержки во второй половине года, считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Всего в первой половине 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 73 822 новых машины, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В топ-10 продажи увеличили четыре марки – KIA, LADA, Ford и Mitsubishi. Лидер петербургского авторынка – KIA – стал первым брендом за 11 лет, которому удалось за первую половину календарного года превысить показатель продаж в 10 000 новых автомобилей. Ранее в 2008 году этого достигли Chevrolet и Ford.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января – июня 2019 года составила 8,9% (год назад – 8,8%).